Стало известно, почему церковь не венчает пары без регистрации брака

Церковь рассматривает зарегистрированный брак как основу для совершения таинства венчания, и отсутствие официального штампа препятствует проведению обряда. Православный священник Владислав Береговой сообщил RT , что в церкви откажут в венчании парам, которые не оформили свои отношения в ЗАГСе.

Священник подчеркнул, что церковь воспринимает брак как вечный союз и относится с уважением к официально зарегистрированным бракам, как это указано в социальной концепции Русской православной церкви.

Береговой напомнил случаи 1990-х годов, когда священники проводили венчания с парами, обещавшими пойти в ЗАГС на следующий день. Позже оказывалось, что такие действия использовались, чтобы закрепить отношения с мужчинами, уже состоящими в законном браке.

В настоящее время церковь категорически отказывает в проведении венчания, если пара не имеет штампа в паспорте. Это правило действует во всех приходах и распространяется на все случаи. Несоблюдение данного требования лишает пары возможности совершить обряд венчания до официальной регистрации брака.

