Стало известно, почему загорелся балкон квартиры следователя по делу Ефремова в Москве
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
У бывшего следователя МВД Алексея Мишурова, расследовавшего ДТП с участием Михаила Ефремова, вечером в пятницу, 18 августа, загорелся балкон в квартире.
Как сообщил ТАСС, предварительно установлено, что это не является поджогом неизвестных лиц (как ранее сообщали некоторые каналы) и не связано с прошлой деятельностью следователя.
Причина пожара оказалась банальнее – неосторожное обращение детей с огнем. Родителей этих несовершеннолетних уже доставили в отдел. Другие обстоятельства устанавливаются.