Стало известно, почему загорелся балкон квартиры следователя по делу Ефремова в Москве

У бывшего следователя МВД Алексея Мишурова, расследовавшего ДТП с участием Михаила Ефремова, вечером в пятницу, 18 августа, загорелся балкон в квартире.

Как сообщил ТАСС, предварительно установлено, что это не является поджогом неизвестных лиц (как ранее сообщали некоторые каналы) и не связано с прошлой деятельностью следователя.

Причина пожара оказалась банальнее – неосторожное обращение детей с огнем. Родителей этих несовершеннолетних уже доставили в отдел. Другие обстоятельства устанавливаются.