Стало известно, почему женщины любят очень горячий душ и как это связано с метаболизмом

Австралийский хирург Зак Тернер пояснил, что женщины часто выбирают очень горячую воду в душе из-за физиологических особенностей. Об этом передает Лента.ру.

У женщин меньше мышечной массы и больше жировой ткани, из-за чего они сильнее ощущают холод, особенно в руках и ногах, сказал Тернер. Горячий душ помогает компенсировать тепло и согреться.

Специалист также сослался на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change. Согласно данным, мужчины предпочитают температуру в помещении около 22 градусов, а женщины — 24 градуса, что связано с более медленным метаболизмом женского организма.

Температурные предпочтения могут меняться со временем. Гормон эстроген расширяет кровеносные сосуды, и тогда женщинам становится жарко, поэтому некоторые начинают предпочитать более прохладный душ.

