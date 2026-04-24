Стало известно, сколько дней подряд будут отдыхать россияне в июне
В июне россияне будут отдыхать с 12 по 14 число
Доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин напомнил гражданам России о предстоящем трехдневном отдыхе.
По словам специалиста, выходные, приуроченные ко Дню России, продлятся три дня подряд — с 12 по 14 июня. Информацию об этом распространяет агентство РИА Новости.
«В 2026 году жителей России ожидают пятые по счету и при этом заключительные трехдневные каникулы: период с 12 по 14 июня», — цитирует информагентство слова экономиста.
Помимо этого, Балынин обратил внимание, что в мае россиян также ждут две череды длинных выходных: сначала с 1 по 3 мая в честь Праздника весны и труда, а затем с 9 по 11 мая в связи с Днем Победы.
