Стало известно, сколько россиян верят в разумную жизнь во Вселенной

Большинство россиян верит в существование инопланетного разума и считает, что пришельцы скорее проявят интерес, чем агрессию. Чтобы познакомить инопланетян с жизнью на Земле, россияне предложили бы им русскую классическую литературу, в частности, роман «Война и мир». Об этом свидетельствуют результаты проведенного ВЦИОМ опроса.

По данным источника, подавляющее число граждан России убеждены в существовании разумной жизни за пределами Земли. Причем это убеждение разделяют представители всех возрастных категорий, а приблизительно половина населения допускает, что инопланетные создания уже посещают нашу планету и тайно обитают среди нас.

В случае подтверждения существования внеземных цивилизаций, главной реакцией, которую проявят россияне, стал бы интерес (77%). Большая часть опрошенных также полагает, что пришельцы проявят не враждебность, а скорее осмотрительность и стремление к изучению (61%).

Только каждый десятый респондент опасается сценария вторжения на Землю. В качестве инструмента для ознакомления инопланетян с земной жизнью, россияне предпочли бы использовать произведения национальной литературной классики, а также Библию.

