Стало известно, сколько в год будут платить пользователи платных обновлений Windows 10

Корпорация Microsoft объявила о ценах на обновления для Windows 10 после завершения поддержки операционной системы. Об этом сообщили в блоге Windows.

С 14 октября 2025 года компания прекратит предоставлять бесплатные обновления для данной ОС. У пользователей будет возможность либо перейти на Windows 11, либо продолжать использование Windows 10 с платными обновлениями.

Стоимость таких обновлений составит 30 долларов, что эквивалентно примерно 2900 рублей в год. В рамках программы расширенных обновлений безопасности (ESU) владельцы ПК на Windows 10 смогут получать обновления с новыми функциями и патчами безопасности.

Microsoft также обещает оперативное исправление технических проблем и предоставление консультационных услуг. Компания подчеркнула, что платные обновления будут доступны минимум на протяжении одного года, то есть до конца 2026 года.

Кроме того, в Microsoft сообщили, что Windows 10 будет продолжать получать обновления для встроенного антивирусного программного обеспечения как минимум до октября 2028 года.

Ранее сообщалось, что Windows 11 стала занимать на 9 ГБ больше памяти из-за ошибки в обновлении. Не решает проблему, помимо попытки удаления и очистки дисков, и переустановка всей системы.