Windows 11 стала занимать на 9 ГБ больше памяти из-за ошибки в обновлении

По предварительной информации, пользователи жалуются на тот факт, что на компьютере автоматически занимается 8,63 ГБ кэша, который никак не получается удалить. Это не получается сделать даже учитывая тот факт, что кэш видно в инструментах очистки диска.

Не решает проблему, помимо попытки удаления и очистки дисков, и переустановка всей системы – формально, баг устраняется только при полной переустановке Windows 11. В Microsoft, тем временем, уже знают о проблеме, известно, что исправление этой ошибки должно быть уже в ближайшем обновлении.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что операционная система Windows достаточно сильно укоренилась у пользователей – людям будет непросто от нее отказаться.