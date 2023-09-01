Станислав Садальский не доволен решением Минкульта о фильме «Барби»

Напомним, что весь мир ждал премьеру «розового» фильма. И, конечно, многие его уже посмотрели. Все благодаря агрессивной рекламе, которая ушла уже далеко за рамки продвижения самой картины. Но российские кинотеатры не смогут показать ее. К такому решению пришли эксперты российского Минкульта.

Известно, что фильм не соответствует духовно-нравственным ориентирам, принятым в нашей стране. И это стало причиной, по которой российский зритель останется без «Барби» и Кена. Однако Садальский не мог остаться в стороне и решил прокомментировать ситуацию. Только не понятно, она больше его разозлила или рассмешила. В прочем, ядовитым сообщением артиста поделилось издание «Утро.ру».