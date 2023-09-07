Станислав Садальский поставил под сомнение честность отбора на Шоу «Голос»

Как сообщает издание «Утро.ру» , известный шоумен Станислав Садальский взбудоражил общественность своими утверждениями о нечестном отборе участников на популярный музыкальный проект «Голос».

Этот скандал произошел после того, как он опубликовал видео, на котором продюсер проекта, по его словам, решает, кому из участников наставники должны повернуться.

Садальский утверждает, что Александр Аксюта, один из ключевых фигур этого шоу, дает указания, кого из участников выбирать на прослушиваниях.

Шоумен также отметил, что организаторам вокально-музыкального проекта важны лишь деньги и влиятельные связи, а не талант и умения участников. Эти слова вызвали бурю обсуждений и вопросов о прозрачности и честности конкурса.