Станок для плетения маскировочных сетей установили в ДШИ имени А. С. Голубкиной в Зарайске
Фото: [ДШИ им. А.С. Голубкиной]
Маскировочные сети начнут плести в Детской школе искусств имени А. С. Голубкиной в подмосковном Зарайске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Заместитель председателя правления Зарайского районного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветеран военной службы, майор Станислав Раздобреев сделал своими руками станок для плетения маскировочных сетей.
«После того как мы пройдем курсы плетения и закупим материалы, мы (сотрудники школы и родители учащихся) начнем изготавливать сети, которые защитят технику и наших любимых воинов в зоне боевых действий. Мы плетем защиту для наших бойцов. Маскировочные сети будут разных размеров и цветовой палитры (чтобы лучше адаптироваться на местности)», — прокомментировала директор учреждения Олеся Масакова.
Она подчеркнула, что камуфляжные сети сейчас очень нужны на фронте, и жители региона обязаны помочь нашим ребятам остаться живыми и вернуться домой с победой.