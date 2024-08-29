Станок для плетения маскировочных сетей установили в ДШИ имени А. С. Голубкиной в Зарайске

«После того как мы пройдем курсы плетения и закупим материалы, мы (сотрудники школы и родители учащихся) начнем изготавливать сети, которые защитят технику и наших любимых воинов в зоне боевых действий. Мы плетем защиту для наших бойцов. Маскировочные сети будут разных размеров и цветовой палитры (чтобы лучше адаптироваться на местности)», — прокомментировала директор учреждения Олеся Масакова.