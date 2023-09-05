Старейшее градообразующее предприятие Коломны отпраздновало юбилей

Это предприятие всегда было лидером среди производителей, чья сфера деятельности связана с тяжелым машиностроением. В начале прошлого столетия Коломенский завод был вторым в Российской империи. Предприятие не сдает позиции и на современном дизелестроительном рынке. Здесь производят локомотивы и двигатели, которые используют во всех стране в самых разных отраслях.

На Коломенском заводе с 2018 года изготавливают ключевые компоненты двигателей. А в этом году, как раз на юбилей предприятия, открыли новый Центр испытаний дизелей. Как объяснил гендиректор завода Игорь Щедров, здесь будет 14 стендов для испытаний двигателей разного назначения.

Помимо этого, в праздничный день депутат Госдумы Никита Чаплин поздравил коллектив предприятия и вручил Благодарственные письма ряду сотрудников. А глава Коломны Александр Гречищев отметил вклад работников завода в благоустройство территори городского округа и улучшения условий для жизни жителей.