Старость отменяется: к чему наконец приходят россияне после 45 лет

Специалисты образовательного холдинга Skillbox, социальной сети «Одноклассники» и сервиса Anketolog изучили досуг жителей страны. Оказалось, что зрелый возраст для многих становится временем перемен. В опросе приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, пишет РИА Новости.

Результаты исследования показали, что 52% граждан старше 45 лет наконец приступили к тому, что долго откладывали. Люди либо начинают развиваться в новой профессиональной сфере, либо уделяют время давно запланированным увлечениям. Причиной такой активности аналитики называют появление свободного времени: 72% опрошенных подтвердили, что сегодня его у них значительно больше, чем раньше.

В текущих ежедневных заботах лидируют домашние хлопоты — им отдают предпочтение около половины респондентов. Примерно 38% граждан проводят досуг в интернете и соцсетях. Почти 37% опрошенных признались, что тратят часы на основную работу или подработку.

Однако нынешнее распределение времени не всегда устраивает людей. Свои истинные приоритеты участники исследования расставили иначе. Больше всего — 57% — хотели бы чаще путешествовать. Заботе о собственном здоровье желают посвящать больше времени 36% опрошенных, а дополнительному заработку — треть респондентов. Почти каждый пятый житель страны старше 45 лет мечтает регулярно осваивать новые навыки и проходить обучение.

Эксперты также отметили, что люди зрелого возраста успешно адаптируются к современным технологиям. Порядка 44% опрошенных предпочитают получать знания с помощью онлайн-курсов, а 35% заинтересованы в удаленных профессиях.