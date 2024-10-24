Старосту д. Игумново навестили представители администрации Можайского округа

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова вместе с депутатом Совета депутатов Василием Овчинниковым встретились со старостой деревни Игумново Надеждой Озолиной, чтобы поздравить ее с профессиональным праздником и днем рождения.

У Надежды Алексеевны в один день было два повода для хорошего настроения — день рождения и День сельских старост Московской области. За порядком на малой родине Надежда Озолина следит уже много лет. При воспоминаниях о том, сколько всего уже было реализовано, испытывает нескрываемую радость.

Так, Надежда Алексеевна оказывала помощь, когда в деревне Игумново обустраивали мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны и проводили памятное шествие Бессмертного полка. Ей неоднократно приходилось решать различные вопросы — от благоустройства дорог до очистки пруда.

«Наша деревня богата прекрасными и отзывчивыми людьми! Ради них хочется работать! Я даже нашла себе помощников, которые также сильно любят наше родное Игумново», — рассказывает Надежда Алексеевна.

В настоящее время в деревне Игумново зарегистрировано 50 домов. Вскоре их число увеличится, потому что появляются новые жители. Они активно строят себе дома. Востребованность населенного пункта не вызывает удивления у Надежды Алексеевны: лесные массивы, поля, чистый воздух, красивые пейзажи и река Москва.