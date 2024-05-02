Старовойт: вражеский беспилотник повредил ЛЭП в поселке в Курской области

Вечером в среду, 1 мая, украинский беспилотник атаковал приграничный поселок Поныри в Курской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, вражескому дрону удалось поразить в указанном населенном пункте опоры линии электропередач.

«В результате атаки украинского БПЛА в поселке Поныри повреждены линии электропередачи, в населенном пункте нет света», – написал Старовойт.

Глава Курской области добавил, что ремонтные службы уже приступили к восстановлению подачи электричества. В рузультате атаки украинского БПЛА обошлось без пострадавших.

Стоит отметить. что это не первая атака беспилотника ВСУ по Курской области за 1 мая. Ранее украинский боевой дрон был сбит силами ПВО над Обоянским районом. В регионе была объявлена опасность атаки БПЛА, которая продолжает действовать.