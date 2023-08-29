Старовойт заявил, что село Троицкое, находящееся в Курской области, было обстреляно

Как сообщает RT , ни один человек из числа всего местного населения в Кореневском районе, к счастью, не пострадал. Также без повреждений остались и сами постройки.

Стало известно, что в Курской области обстреляли село, что находится в Кореневском районе. Как выяснилось, Троицкое атаковали со стороны Украины. Информацией об этом во вторник, 29 августа, поделился Роман Старовойт, являясь губернатором региона. На странице в своих социальных сетях он рассказал, что были зафиксированы два прилета.

К тому же сообщается, что хозяйственные постройки, а также жилые дома, не были повреждены. Но линия электропередач перебита. Как только появится возможность проведения восстановительных работ, специалисты сразу этим займутся.