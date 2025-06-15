Старшеклассники округа Пушкинский выбирают профессию: стартовал курс «Выбираем профессию. Первые шаги»

Очные занятия, организованные в игровой форме, призваны помочь подросткам разобраться в мире профессий и сделать осознанный выбор. Первое занятие было посвящено теме «Кто я и как я работаю».

«На встрече ребята необычно познакомились: каждый назвал профессию, начинающуюся на букву своего имени. Мы обсудили, зачем люди ходят на работу, и провели упражнение «Я люблю, я умею», где они записывали свои интересы и способности – это первый шаг к поиску любимого дела. Также мы поговорили о темпераменте и о том, какие профессии подходят для разных типов характера», - рассказывают организаторы.

На курсе также объяснили разницу между Hard Skills (профессиональные знания) и Soft Skills (универсальные навыки, например, умение общаться и работать в команде).

«Это было здорово! Никакой скучной теории! Мы играли, общались, рисовали, спорили – все было понятно и интересно. Каждый смог узнать что-то новое о себе и о мире профессий», - рассказывают участники.

Курс состоит из 4 занятий, каждое из которых посвящено определенной теме. Следующее занятие запланировано на 17 июня в 13:00 по адресу: г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 37.