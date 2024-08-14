Старшеклассники школы №3 сходили на экскурсию в Каширскую больницу

Ребята побывали в стенах медицинского учреждения, чтобы окончательно убедиться в правильности выбранной профессии. Так, десятиклассники понаблюдали за работой хирургического корпуса.

В начале экскурсии с детьми встретился главный врач Каширской больницы. Юрий Володин рассказал школьникам много нового и интересного. Также он отметил, что такое мероприятие прошло здесь в первый раз. Несмотря на это, экскурсия получилась увлекательной и полезной для учеников школы №3.

Полученные знания пригодятся им в новом учебном году, ведь с 1 сентября они пойдут в профильный медицинский класс. Перед этим ребята успели получить полное представление о профессии врача. Впереди их ждут различные трудности на пути поступления в медицинские ВУЗы и в ходе практической деятельности, о чем также рассказали сотрудники больницы.

Отделения хирургического корпуса школьникам показал заместитель главного врача по хирургической работе Михаил Николаевич Сизов. Специалист привет примеры современных методов проведения операции, а также дал историческую справку о том, как оказывали медицинскую помощь в прошлом.

Десятиклассники остались под впечатлением от увиденного и поблагодарили врачей за экскурсию. Одна из школьниц призналась, что ей очень понравилось. Екатерина Полякова теперь точно убедилась в том, что приняла правильное решение в выборе специальности.

Создание медицинских профильных классов в школе — это относительно новый метод обучения молодых специалистов. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что он поможет решить кадровый вопрос в ближайшем будущем, как отметила директор школы №3 Оксана Агольцова.

Ребята еще не раз встретятся с сотрудниками Каширской больницы — тут они будут осваивать практические навыки, полученные на уроках биологии и химии. Также их ждут увлекательные курсы и лекции от преподавателей высших учебных заведений. С таким уровнем подготовки они станут первоклассными врачами!