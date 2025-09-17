Старшеклассницы засунули в рот младшей девочки туалетный ершик

В городе Спасск-Дальний Приморского края произошел шокирующий инцидент в школе № 12. Девятиклассницы напали на второклассницу в туалете во время перемены. Об этом также сообщил телеграм-канал Amur Mash.

По информации, опубликованной источником, три старшеклассницы силой затащили восьмилетнюю девочку в туалет. Они душили ее, чтобы она не могла позвать на помощь, а затем совершили над ней акт насилия, засунув туалетный ершик в рот. Остановить издевательства смогли подруги пострадавшей, позвав на помощь взрослых.

Как сообщила мать девочки, руководство школы не проинформировало ее о случившемся. Об инциденте она узнала уже после уроков. Родитель утверждает, что администрация школы пытается скрыть произошедшее. Она уже обратилась в полицию и настаивает на отчислении старшеклассниц, опасаясь за безопасность дочери и ее дальнейшее нахождение в школе.

