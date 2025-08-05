Старший сынок снаряд прислал: ВСУ в прошлом году ударили по дому матери нового главкома ВВС Украины Кривоножко

Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, сообщила, что в прошлом году украинские военные нанесли удар по жилищу Прасковьи Ефимовны, матери нового командующего Воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко.

В своем Телеграм-канале Ахмедова рассказала, что инцидент произошел в российском селе Первое Цепляево, которое находится в Белгородской области.

«Неизвестно, жива ли она, ей 87, и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был повреждён атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал. Но, к счастью, она еще раньше переехала к младшему сыну — брату главкома», — написала Ахмедова.

Она сообщила, что у неё случился инсульт, и она не может передвигаться самостоятельно. Кроме того, Кривоножко уже давно не поддерживает связь со своими близкими.

«Отрекся как от белгородской Родины, так и от Прасковьи Ефимовны», — добавила Ахмедова.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Кривоножко на должность командующего Воздушными силами страны.