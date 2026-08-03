Стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом сообщили в Избирательной комиссии Московской области.

Подать заявление можно на сайте Госуслуг до 14 сентября. Дистанционно проголосовать можно будет с 18 по 20 сентября на этом сайте. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

«Это безопасно, как и другие способы голосования: ваш голос будет защищен и надежно сохранен. Это просто: процесс голосования интуитивно понятный и легкий. Все прозрачно: можно убедиться, что ваш голос учтен», — отметили в избиркоме региона.

Выборы в Госдуму РФ и Мособлдуму пройдут 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке, посредством ДЭГ или на дому. Также пройдут муниципальные выборы в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне.