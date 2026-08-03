Ступень ракеты SpaceX врежется в Луну 5 августа и оставит новый кратер: будет ли это видно с Земли

Отработанная ступень ракеты SpaceX должна врезаться в Луну 5 августа 2026 года со скоростью около 5400 миль в час, или 8700 км/ч, пишет Daily Mail. По расчетам специалиста по отслеживанию космических объектов Билла Грея, удар произойдет рядом с кратером Эйнштейн на освещенном западном краю Луны.

Ступень Falcon 9 ранее использовали для запуска лунных аппаратов, но после миссии она осталась на сложной траектории и непреднамеренно вышла на курс столкновения. Эксперты отмечают: SpaceX не планировала удар по Луне, а сам эпизод стал напоминанием о растущей проблеме космического мусора.

Ожидается, что столкновение будет сопоставимо с взрывом примерно трех тонн тротила. Оно может выбить кратер около 27 метров в ширину и 5 метров в глубину, а также поднять облако пыли и обломков.

Саму вспышку, вероятно, будет трудно заметить: она продлится меньше секунды. Но выброшенный материал может растянуться на несколько километров и быть видимым в телескопы дольше.

Ученые хотят изучить последствия удара, чтобы лучше понять, какую опасность подобные столкновения могут представлять для будущих астронавтов и лунной инфраструктуры.