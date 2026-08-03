В Серпухове завершат капремонт детского сада при школе № 18

В микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 18, строительная готовность объекта превысила 89%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета, в них задействованы более 50 человек и четыре единицы техники. Они ведут пусконаладочные и фасадные работы, устройство входных групп, чистовую отделку, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к детскому саду территории.

Площадь объекта составляет более 3,6 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы,обновят входные группы и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.