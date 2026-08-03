Кадры с места в Сети: что известно о пожаре в психоневрологическом интернате Междуреченска

В городе Междуреченске Кемеровской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. Информация о возгорании оперативно появилась в социальных сетях, а очевидцы начали делиться кадрами с места происшествия, сообщил VSE42.RU .

По данным регионального управления МЧС, которые приводит портал VSE42.Ru, огонь вспыхнул на втором этаже здания — в одном из служебных кабинетов. Сотрудники учреждения незамедлительно приступили к эвакуации постояльцев. Всех проживающих удалось оперативно вывести из здания, никто из них не пострадал. Обошлось и без травм среди персонала.

«На втором этаже сгорели вещи на площади 18 кв. метров. Пострадавших нет», — сказали в МЧС.

По данным издания, пожарные службы завершили работу на месте вызова. Причины, приведшие к возгоранию, устанавливаются специалистами. На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Специалистам предстоит выяснить, что именно послужило источником огня и было ли нарушено противопожарное законодательство в учреждении. Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в ресторане «Ильинские холмы» произошел пожар.