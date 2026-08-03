В Серпухове практически полностью выполнили капремонт Липицкой школы. Степень готовности объекта составляет уже 89%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью более 3,2 тыс. кв. м. расположено на пл. 178 Авиаполка в селе Липицы. Его ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на площадке трудятся 50 рабочих, задействованы 2 единицы техники. Завершаются фасадные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, монтаж инженерных систем, расстановка мебели. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о школах, которые откроются к 1 сентября. Это более 60 учреждений.