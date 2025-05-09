Стартовал прием заявок на юбилейный сезон «Знание.Премия»

Российское общество «Знание» запустило пятый сезон главной просветительской награды страны «Знание.Премия». Заявки принимаются до сентября 2025 года на официальном сайте . Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2024–2025 годах. Впервые в рамках проекта пройдет региональный этап.

Главное нововведение пятого сезона — региональный этап, благодаря которому на местном уровне будут отмечены просветители и проекты, оказавшие значительное влияние на развитие просвещения в своем регионе.

Подать заявки можно в 18 номинациях, включая пять новых. Так, специально к Году защитника Отечества в России была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Претендовать на звание лучшего в ней смогут просветители и проекты, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.

В номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей» могут участвовать просветители и инициативы, которые сохраняют и популяризируют традиционные ценности, укрепляют институт семьи.

Номинация «За вклад в просвещение в сфере „История и политика“ учреждена для тех, кто освещает и анализирует исторические и политические процессы; а номинация „За вклад в просвещение в сфере „Обучение и наставничество“» — для просветителей и проектов, создающих условия для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями.

Просветители из школ, вузов и учреждений среднего профессионального образования приглашаются подать заявки в номинацию «За просветительскую деятельность в образовательной организации».

«Знание.Премия» — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За четыре сезона проект собрал 47 тыс. заявок из всех регионов России и 64 зарубежных стран. Информацию о номинантах и лауреатах Знание.Премия 2021–2024 годов можно найти на сайте.