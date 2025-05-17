Стартовал прием заявок на Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память». Он продлится до 17 августа. Организатором выступает Роспатриотцентр Росмолодежи совместно с Движением Первых и движением «ЮНАРМИЯ».

Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи через изучение семейной истории в период Великой Отечественной войны. Принять в нем участие могут школьники 5-11 классов и не достигшие совершеннолетия студенты колледжей.

Конкурс проходит в двух номинациях: «Исследовательский проект» и «Творческий проект». В первой участники подготовят доклады с презентациями, которые раскрывают тему конкурса; во второй — представят свои работы в разных формах искусства.

Восемь победителей обеих номинаций и восемь призеров номинации «Исследовательский проект» получат сертификаты на оформление цифрового родословного древа и возможность отправиться в патриотический тур по местам боевой или трудовой славы своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

До 30 сентября экспертное сообщество определит 52 лучших работы. С 10 по 13 ноября финалисты конкурса встретятся в Молодежном историко-культурном центре «Истоки» в городе Печоры Псковской области.