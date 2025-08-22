Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие». Она учреждена одноименной программой Росмолодежи, которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Подать заявку можно на сайте большечемпремия.рф до 22 сентября в трех категориях: «Люди», «Организации», «Проекты».

Основные номинации премии: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем предприятие», «Больше, чем точка притяжения», «Больше, чем медиа», «Больше, чем регион», «Больше, чем путешественник».

Помимо основных номинаций, предусмотрены специальные награды за особые достижения в таких сферах, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, инновационные подходы и доступный туризм для лиц с ограниченными возможностями.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения в декабре. Почетное жюри определит среди них обладателя гран-при. Кроме того, пройдет народное голосование, а ряд проектов будет отмечен специальными наградами.