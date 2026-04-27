Под маской патриотизма: жителям Подмосковья рассказали, как мошенники наживаются на памяти

В преддверии 9 Мая жители Подмосковья сталкиваются с новой волной мошеннических атак: злоумышленники цинично используют тему Дня Победы, чтобы обмануть доверчивых граждан. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредило о наиболее распространенных схемах обмана и рассказало, как защитить себя от аферистов.

Один из популярных способов обмана связан с мнимыми выплатами ветеранам. Преступники создают поддельные веб‐ресурсы, стилизованные под официальные сайты госорганов. На них обещают единовременные выплаты, а затем под предлогом уплаты «комиссии» или оплаты «юридических услуг» выманивают у жертвы данные банковской карты.

Еще одна схема строится на благотворительности. Мошенники регистрируются в соцсетях и мессенджерах под видом волонтеров и объявляют сборы средств, например, на подарки ветеранам. Доверчивые люди, желая помочь, переводят деньги, которые в итоге попадают в карманы аферистов.

Особую опасность представляют атаки с использованием украденных аккаунтов. Злоумышленники взламывают профили в социальных сетях, а затем рассылают сообщения контактам жертвы. От имени знакомого они просят перевести деньги на «помощь ветеранам» или участие в «памятных акциях». Из‐за доверия к источнику люди нередко соглашаются на перевод, не подозревая о мошенничестве.

Киберпреступники также рассылают фальшивые предложения «забронировать место» на параде или получить «пропуск» на мероприятие. Ссылки, которые они отправляют, ведут на фишинговые сайты. Цель таких атак — не только похитить пароли, но и установить вредоносное ПО на устройство жертвы, получив доступ к ее личным данным и финансам.

Отдельная категория обмана связана с поиском информации о родственниках, погибших в годы войны. Мошенники выдают себя за сотрудников архивов, сообщают, что обнаружили данные о предке, и предлагают перейти на поддельный сайт для получения сведений. В результате жертва невольно раскрывает персональные данные, которые впоследствии могут быть использованы в преступных целях.

Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте простые правила:

не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;

никогда не вводите данные банковских карт и личные сведения на сомнительных сайтах;

уточняйте информацию о благотворительных сборах и государственных выплатах только на проверенных порталах и в официальных аккаунтах госорганов;

если получили неожиданное сообщение с просьбой о деньгах от знакомого, свяжитесь с ним напрямую — позвоните или напишите в другом мессенджере, чтобы убедиться, что аккаунт не взломан;

помните: все законные выплаты ко Дню Победы предоставляются без каких‐либо комиссий или дополнительных платежей.

