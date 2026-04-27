В Московской области открыли первый речной маршрут

В Подмосковье открыли первый маршрут речной навигации, его запустили в городском округе Лыткарино от причала д. Андреевское до причала г. Лыткарино. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По маршруту будет передвигаться катер «Стриж», он способен пройти 800 м менее чем за 10 минут. Пассажиры смогут прокатиться на нем до ноября, оплатить маршрут можно как наличными, так и банковскими и транспортными картами «Стрелка».

В ведомстве добавили, что остальные речные маршруты начнут работать с 1 мая.

