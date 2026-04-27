Жители Подмосковья смогут принять участие в спецпроекте «Мир в твоих руках» и отправиться на Камчатку

Жителей Московской области могут подать заявку на участие в спецпроекте «Мир в твоих руках» и отправиться в экотур на Камчатку в июле 2026 года. Об этом объявила программа развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Молодые люди сегодня хотят не только изучать экологию как науку, но и быть причастными к реализации ее ключевых трендов. „Мир в твоих руках“ — именно такое пространство: здесь можно созидать и видеть результат своих усилий, находить людей, которые разделяют твои ценности», — отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Заявки принимают до 15 июня 2026 года, специальный проект организован в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В рамках семи дней программы для участников проведут экскурсии на перерабатывающие предприятия, тематические лекции от экологов-наставников. Их также ждут разработка собственных экопроектов, посещение заповедных зон и национальных парков культурная программа. Для участия желающим нужно написать мотивационное эссе-публикацию о собственных экопривычках и пройти тесты о заповедных зонах России, об экологической безопасности, а также о переработке и утилизации вторсырья. Заявки принимаются на официальном сайте спецпроекта.

Задания оценят эксперты в области экологии и устойчивого развития из ведущих российских организаций, среди них — Российский экологический оператор (РЭО), журнал «Вокруг света», компания GRASS, движение «Экосистема», «ЭКА», Группа ЭкоЛайн и другие.

«Российский экологический оператор поддерживает просветительские и экологические инициативы, которые вовлекают молодежь в практическую повесткуе», — отметил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Программу реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.