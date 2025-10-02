Стартовал прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»

В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи. Ее цель – поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны.

Премия включает в себя 10 номинаций, охватывающих различные направления популяризации отечественной истории, патриотического воспитания, сохранения и защиты исторической правды.

Участниками премии могут стать граждане РФ в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» к участию приглашаются физические и юридические лица иностранных государств.

Лауреаты премии помимо профессионального признания получат ценные призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, с обширной деловой и культурной программой посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия в премии можно на официальном сайте проекта до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября 2025 года.

Организатор премии – АНО «Герои Отечества» при грантовой поддержке Движения Первых. Партнерами премии выступают Министерство просвещения РФ, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи, депутаты Госдумы и сенаторы РФ. Стратегический партнер премии – ПАО «Транснефть». Проект реализуется при информационной поддержке «Социального навигатора» медиагруппы «Россия сегодня» и АО «Аргументы и факты».