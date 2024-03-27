Стартовал Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина»

НИКИ детства открыл пятый Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подмосковное учреждение является главным организатором мероприятия. Конгресс будет проходить в течение трех дней и соберет полторы тысячи участников. В его рамках обсудят тему «Здоровый ребенок — миссия выполнима».

Участников поприветствовал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк. Он рассказал, что в Подмосковье проживают около 1,8 миллиона детей, и развитию детского здравоохранения уделяется большое внимание.

«Основная задача — обсудить новейшие достижения в области детской медицины и выработать методы по повышению качества оказания медицинской помощи детскому населению», - отметил министр.

В рамках мероприятия будет организован Всероссийский форум «Орфей». На нем будут представлены последние достижения в области оказания помощи детям с редкими заболеваниями. Также проведут конференцию молодых ученых в области детской медицины и конференцию по контролю качества оказания медицинской помощи.

Всего в рамках конгресса будет работать девять площадь. В научной программе представлено свыше 80 симпозиумов.