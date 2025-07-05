Стартовала регистрация на акселератор «Развитие моногородов»

Росмолодежь.Предпринимай совместно с Госкорпорацией «Росатом» запускают программу для молодых предпринимателей и активной молодежи, желающих внести вклад в развитие атомных городов — акселератор «Развитие моногородов».

Мероприятие состоится с 25 по 29 августа в Нижнем Новгороде. В его рамках участники получат опыт разработки и реализации социальных проектов под руководством экспертов Госкорпорации «Росатом» и представителей региональных органов власти.

Дополнительным преимуществом станет деловой визит в закрытый город, где участники смогут изучить практики успешных бизнес-кейсов и расширить свои профессиональные связи.

Программа предлагает два формата участия, рассчитанных на разные возрастные группы и уровни подготовки: категория «Действие» для предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет и «Погружение» для молодежи от 14 до 35 лет.

Лучшие проекты получат инвестиционную (суммарный призовой фонд для участников акселератора составляет 5 млн. рублей), экспертную и медийную поддержку.

Подробная информация и форма для подачи заявки доступны по ссылке.