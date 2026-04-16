Стартовала регистрация на историческую онлайн-игру «Наша Победа»

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» открыли регистрацию на Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «Наша Победа». Масштабное интеллектуальное соревнование, которое пройдет 5 мая 2026 года, приурочено к Году единства народов России и посвящено неразрывной связи фронта и тыла.

«Наша Победа» пройдет в формате индивидуального зачета. Участникам предстоит ответить на 15 вопросов, разделенных на два блока, продемонстрировав знания, логику и сообразительность. Организаторы подготовили вопросы на основе архивных документов, фотографий

и видеоматериалов, прошедших тщательную экспертизу профессиональных историков. Игра раскроет интересные и малоизвестные факты о тех, кто ковал Победу на внутреннем фронте: работниках заводов, сельского хозяйства, медиках и всех, кто обеспечивал армию всем необходимым, проявляя мужество наравне с бойцами на передовой.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет, независимо от страны проживания. Для удобства игроков организовано два временных слота с учетом часовых поясов:

–10:00 по московскому времени: ДФО, СФО, ЮФО, ПФО и исторические территории РФ.

–15:00 по московскому времени: ЦФО, СЗФО, СКФО, УФО.

Игроки из иностранных государств могут присоединиться к любой из трансляций в удобное для них время.

По итогам каждой игры будут определены 10 лучших участников из России и 5 — среди международных. Все финалисты получат именные сертификаты, а победители и призеры, набравшие наибольшее количество баллов за минимальное время, будут отмечены ценными призами от организаторов. Итоги соревнования будут опубликованы не позднее 13 мая 2026 года.

Зарегистрироваться на игру можно уже сейчас на официальном сайте: игра-нашапобеда.рф.