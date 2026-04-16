«Не ботокс, а клетчатка»: гинеколог раскрыла неочевидный способ выглядеть на 10 лет моложе

Хотите выглядеть на десять лет моложе? Забудьте про дорогие кремы и уколы красоты. Врач-акушер-гинеколог, эндокринолог Екатерина Волкова назвала неочевидный, но работающий способ. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Секрет молодости — не в пластике, а в кишечнике. По словам специалистки, здоровье микрофлоры напрямую влияет на внешность, энергию и самочувствие. Оказывается, кишечник участвует в усвоении витаминов, поддерживает иммунитет и регулирует обмен веществ. А еще его состояние связано с работой мозга, настроением и памятью.

С возрастом микробиом меняется, особенно у женщин после 40 лет из-за снижения эстрогенов. Результат — вздутие, нестабильный стул, набор веса, ухудшение кожи и волос.

Как это сделать? Врач советует добавить в рацион больше клетчатки, отказаться от быстрых углеводов и не пить антибиотики без назначения. Также важны управление стрессом и регулярная физкультура. Эти простые шаги помогут восстановить баланс микрофлоры, а значит, вернуть свежий вид и энергию.

