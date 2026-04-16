Губернатор Подмосковья проверил работу завода по производству косметики в Протвино
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу завода по производству косметики «Аравия» в Протвино и обсудил с его руководством и сотрудниками планы по развитию.
«Ключ к успеху завода – качество продукции, современные стандарты производства на всех этапах: от идеи и формулы до фасовки и упаковки. Важно, что компания разрабатывает оригинальные рецептуры, ведет собственные исследования. Команда постоянно стремится к развитию, и мы в этом активно помогаем», - сказал губернатор.
Он напомнил, что в 2022 году в рамках ПМЭФ было заключено соглашение о запуске новых линий. Компания на льготных условиях получила под расширение производства участок площадью 2,4 га возле действующего завода. Первую очередь новых мощностей запустили в конце 2025 года, а летом текущего года откроют вторую. В результате к середине года будут работать четыре производственные площадки.
«Новые цеха оснащаем новейшим оборудованием. Современные линии и котлы позволят максимально автоматизировать процессы и свести к минимуму ручной труд. Но главное наше достижение — это люди. С 2022 года мы приняли на работу 380 человек, и сегодня в нашем штате почти 500 сотрудников», — рассказал гендиректор компании «Новые технологии» Олег Востриков.
Площадь нового производственно-складского комплекса, который введут в июле, составит 10 тыс. кв. м. С его запуском объем производства продукции увеличится на 40%.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел центр ядерной медицины и адронной терапии, который готовится к запуску в Протвино.