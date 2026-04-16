Губернатор Подмосковья проверил ход капремонта в корпусе №2 «Лицея Протвино»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капремонта в корпусе №2 «Лицея Протвино». В рамках визита он также пообщался с руководителями и педагогами лицея и Губернского колледжа. В обоих учреждения ремонт планируется завершить к 1 сентября.

«Самая масштабная работа по президентской программе капремонта у нас идет в городском округе Серпухов, который значительно преображается. Это касается и самого города Серпухов, и Протвино. Всего у нас в работе 12 объектов. К 1 сентября капитально отремонтируем в округе еще несколько школ. Это Липицкая СОШ, дошкольное отделение СОШ №16, дошкольный блок СОШ №18 в мкр. Ивановские дворики, школа №10, Центр Непрерывного Образования школы №7. Еще один важный объект — Губернский колледж», - сказал Андрей Воробьев.

В сентябре 2024 года корпус №2 на улице Гагарина вошел в состав образовательного комплекса «Лицей Протвино». С 2019 года здесь подготовили 6 стобалльников по физике, химии и русскому языку, а 57 выпускников окончили школу с медалями. В прошлом году школа стала лучшей во всероссийском проекте «Наука — территория героев».

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет более 50%. На площадке трудятся около 50 рабочих. Ведется подготовка к монтажу лесов для уличных работ. Практически завершены внутренние работы.

«Все системы водоснабжения и канализации у нас новые, водопровод тоже заменен. Проложены и слаботочные системы. Мы планируем закончить все внутренние работы к концу мая», - рассказал руководитель проекта по капремонту корпуса №2 Сергей Кузнецов.

После ремонта лестничные пролеты корпуса украсят рисунками, иллюстрирующими достижения знаменитых физиков. В столовой будет представлена историческая хроника лицея.

«Творческая мастерская художника Алексея Шилова предложила проект «Культурное наследие Московской области», который поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Учитывая наличие в Протвине Института физики высоких энергий и протонного ускорителя, вся история города связана с возникновением этого института. Поэтому мы выбрали такую тематику, и все фрески отражают историю развития атомной энергетики на данном предприятии», - рассказала директор Татьяна Кащеева.

Она отметила, что будут созданы предпрофессиональные классы, в том числе инженерные и медицинские. Также появятся химическая лаборатория, лаборатория робототехники, центр детских инициатив.

В обновленном здании смогут учиться более 600 детей. На время ремонта они были распределены по другим корпусам лицея. Так, младшеклассники занимаются в здании детсада, а старшеклассники — в помещениях на улицах Школьная и Дружбы.

Губернский колледж в 2025 году отметил 95-летие. Сегодня учреждение является одним из флагманов профессионального образования в Подмосковье. Учреждение объединяет 6 бывших профессиональных технических училищ. Обучение ведется по 22 профессиям и специальностям. Здесь готовят специалистов машиностроения и высокотехнологичных отраслей. Реализуется федеральная программа «Профессионалитет» по направлению «Индустрия робототехники». В общей сложности в колледже учатся более 2 тыс. человек.

Сейчас основные ремонтные работы ведутся в учебном корпусе №6 и в мастерских на Лесном бульваре в Протвино. Корпус отремонтируют полностью от фундамента до кровли. Сейчас степень готовности объекта составляет 39%.

К началу учебного года в Серпухове завершат капремонт еще нескольких образовательных учреждений. Это школа в селе Липицы и СОШ №10 на улице Войкова в Серпухове, детсад при школе №16 на улице Космонавтов и дошкольный блок СОШ №18 в микрорайоне «Ивановские дворики», Центр непрерывного образования при СОШ №7 на улице Фирсова.

До конца года обновят ДК «Исток» на улице Красный Текстильщик. В 2027-м откроют ДШИ «Синтез» на Московском шоссе в Серпухове, ДШИ имени А.А. Алябьева в микрорайоне «B» в Пущино, Дворец торжеств «Центральный» на улице Луначарского в Серпухове и ДК в поселке Большевик.

