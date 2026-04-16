«Дышал за них»: тюменский пожарный вернул к жизни двух кошек, надышавшихся дымом

Вечером 15 апреля в девятиэтажном доме на улице Республики в Тюмени вспыхнула квартира. Из пламени вынесли трех человек, еще восьмерых эвакуировали. Спасатели также вывели на свежий воздух трех кошек. Две из них надышались угарным газом и потеряли сознание. Сотрудник МЧС Руслан Белоус, прослуживший в ведомстве 14 лет, не растерялся. Он сделал животным искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Белоус, у которого это не первый опыт реанимации животных (раньше он спасал кошек, собак и даже черепаху), действовал без промедления. Благодаря его оперативности кошки быстро пришли в себя. Сейчас животные находятся под наблюдением ветеринаров, их жизни ничего не угрожает.

В управлении МЧС по региону отметили профессионализм пожарного. Для Белоуса спасение усатых-полосатых — дело привычное. Но каждый раз он относится к нему так же трепетно, как к спасению людей.

