Мозг можно «омолодить» за три месяца: невролог назвал простой способ

Мозг можно сделать «моложе» всего за три месяца — и это подтверждено клинически, пишет Daily Mail со ссылкой на программу ведущего невролога из США, доктора Маджида Фотухи. По словам эксперта, изменения образа жизни способны не только снизить риск деменции, но и улучшить память и мышление уже сейчас.

Как отмечается, до 45% случаев деменции можно предотвратить благодаря контролируемым факторам — от физической активности до сна и питания. Даже генетическая предрасположенность не является приговором: регулярные упражнения могут нивелировать риск.

Разработанная 12-недельная программа включает пять ключевых элементов: движение, качественный сон, правильное питание, снижение стресса и тренировки мозга. В исследовании с участием 127 пациентов у 84% участников улучшились когнитивные показатели, а у более половины увеличился гиппокамп — область, отвечающая за память.

«Фактически их мозг стал моложе примерно на три года», — отмечает специалист. Дополнительные данные показывают: интенсивное обучение, например, изучение языка, также способно за считаные месяцы усиливать связи между нейронами.

Эксперты подчеркивают: главный принцип прост — «что используешь, то развивается».