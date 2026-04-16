Ложно обвиненный в педофилии российский пенсионер попал под депортацию

История, которая началась с детской обиды на каникулы в деревне, обернулась 15 годами тюрьмы для 65-летнего пенсионера, а затем и депортацией из страны. Как пишет RT , Виктор Трубачев из Нижегородской области отсидел почти три года по ложному обвинению в педофилии, которое выдвинула родная внучка. Спустя время девочка призналась: она оклеветала деда, потому что не хотела проводить лето в глуши и просила маму забрать ее обратно в город.

Правда всплыла слишком поздно. Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима. В заключении у него начались серьезные проблемы с сердцем. В августе 2025 года состояние здоровья пенсионера ухудшилось настолько, что власти решили его досрочно освободить. Радость семьи длилась недолго — ровно семь дней.

Сразу после выхода на свободу Трубачева вызвали на суд по депортации. Как рассказала RT жена пенсионера Татьяна Чолокян, сложилась парадоксальная ситуация. Супруга освободили по состоянию здоровья, но тут же запустили механизм высылки. Дело в том, что Трубачев является гражданином Казахстана. Пока он сидел в российской колонии, у него истек срок вида на жительство в России. Восстанавливать документ не стали — вместо этого принято решение о депортации на пять лет.

«Пока он сидел, у него истек вид на жительство, поэтому его решили депортировать. Дома со мной он провел всего лишь неделю», — объяснила Татьяна Чолокян.

Сейчас 65-летний пенсионер живет у дочери в Казахстане. Жена осталась в России. По ее словам, увидеться они не смогут ближайшие 12 лет. Причина — непогашенная судимость. Несмотря на то, что обвинение признано ложным, формально судимость с мужчины еще не снята, а без этого получить новый вид на жительство в России невозможно.

Внучка, с которой все началось, первое время переживала из-за содеянного. В семье говорят, что сейчас все помирились. Однако сам Трубачев почти не общается с девочкой. Конфликтов между ними нет, но и прежней теплоты уже не будет. Сейчас пенсионер готовится к новой операции — ему требуется замена кардиостимулятора. Вопрос, где он будет жить после восстановления, пока остается открытым.

