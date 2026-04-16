Туроператоры назвали популярные направления россиян для «сонного туризма»

Россияне устали так сильно, что готовы тратить деньги на поездки, где главное развлечение — крепкий сон и полное отсутствие впечатлений. Запрос на так называемый «сонный туризм» за последние несколько лет вырос на 30–40 процентов. Чаще всего выбирают Алтай или Кавказские Минеральные Воды. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт гостиничного бизнеса, управляющий партнер компании SEA Company Андрей Шемякин.

Сами путешественники редко произносят словосочетание «сонный туризм», уточнил эксперт. Они формулируют иначе: «перезагрузиться» или «восстановить ресурс». За этим стоят вполне конкретные цифры и география. Основной спрос формируют жители мегаполисов и топ-менеджмент. Им нужно быстро — поездки длятся всего два-четыре дня. Им нужно эффективно — не галочки в списке достопримечательностей, а возможность выспаться, снизить уровень стресса и буквально замедлиться.

Именно поэтому Алтай и Кавказские Минеральные Воды, в частности Ессентуки, выходят на первый план. По словам Андрея Шемякина, Алтай дает максимально быстрый эффект отключения от города. Масштаб природы, тишина и визуальная чистота работают так, что человек чувствует изменения внутри себя уже в первые сутки. Причем сложная инфраструктура для этого не нужна.

Ессентуки предлагают другой подход — более системный. Там природные факторы сочетаются с медицинской базой. Восстановление выстраивается через сон, воду, процедуры и режим. Оба направления являются федеральными точками притяжения — туда едут гости со всей страны.

На региональном уровне, по словам эксперта, функцию «перезагрузки» берут на себя загородные отели. Факторы успеха те же: природа, локальная кухня, идеальный и ненавязчивый сервис. Важный нюанс — грамотно организованные потоки отдыхающих с детьми и без. Такие проекты уже есть под Суздалем, в Тамбове и в курортном районе Санкт-Петербурга.

Однако одной природы для современного гостя недостаточно, подчеркнул Андрей Шемякин. Путешественник ожидает комфортную среду, которая поддерживает восстановление. В списке обязательных пунктов: качественный сон (тишина, правильный текстиль, регулируемый свет), доступ к спа- и термальным зонам, а также возможность гибко выстраивать день без перегрузки активностями.

Инфраструктура в этом сегменте, по словам эксперта, должна быть «незаметной». Не перегружать, а дополнять. Лучшие проекты сегодня сохраняют баланс: сервис и профессиональный подход к восстановлению с одной стороны, пространство для тишины, природы и личного темпа — с другой. Именно в этом сочетании, резюмировал Шемякин, формируется тот эффект, который сегодня ищет уставший гость.

