Форум «Территория Ритма – десятилетие лидерства» соберет участников со всей России в «Сенеже»

Стартовала регистрация на юбилейный десятый Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма – десятилетие лидерства». Событие состоится с 14 по 17 августа 2026 года впервые на федеральной площадке Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Форум объединит более 300 участников из России и дружественных стран — авторов социальных инициатив, представителей НКО, бизнеса и активной молодежи.

Регистрация продлится до 1 июля 2026 года на официальном сайте форума. Принять участие в форуме могут граждане России и дружественных стран в возрасте от 18 лет, которые стремятся развивать социальные проекты, создавать позитивные изменения в своих регионах и становиться драйверами социального развития.

В течение четырех дней участники будут работать в командах над созданием или доработкой социальных инициатив. В этом году программа включает пять тематических треков: развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, трудоустройство и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью.

Насыщенную образовательную программу также дополнят «мастерские Ритма» – пространства для диалога с представителями власти, экспертных консультаций, обмена практиками и формирования межрегиональных команд. Важно, что на площадке будет организована полностью доступная среда.

Организаторы – Правительство Нижегородской области, АНО «Россия – страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Мероприятие пройдет при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонда Президентских Грантов.