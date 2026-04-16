Сначала — слабость в руках, через год — смертельный диагноз: девушка случайно узнала о своей болезни

Слабость в руках и усталость оказались первыми признаками смертельной болезни у молодой американки, пишет Daily Mail. Девушка долго списывала симптомы на стресс и отсутствие тренировок — но через год врачи поставили диагноз, который изменил всю ее жизнь.

Эрин Тейлор было чуть больше 20, когда она заметила, что руки стали слабее, а походка — медленнее. Позже изменилась речь, появилось ощущение скованности. «Я думала, что просто потеряла форму и пошла в спортзал», — вспоминает она.

Однако тренировки не помогали, и спустя год обследования выявили боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание, при котором постепенно отмирают нервные клетки.

«Я и представить не могла, что эти симптомы смертельны», — рассказала Тейлор.

Сейчас ей 26 лет. Она прикована к инвалидному креслу, не может самостоятельно есть, говорить и полностью зависит от помощи матери. Врачи дают ей всего несколько лет жизни.

Несмотря на это, девушка продолжает делиться своей историей и использовать технологии, позволяющие общаться с помощью движения глаз. «Ты не понимаешь, насколько важна речь, пока не потеряешь ее», — говорит она.