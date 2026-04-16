Как спасти Венецию от затопления? Ученые предложили перенести весь город

Венецию в будущем могут буквально разобрать и перенести на новое место, чтобы спасти от затопления, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование итальянских ученых.

Город уже страдает от наводнений: за последние 23 года зафиксировано 18 экстремальных случаев. При этом ученые предупреждают, что уровень мирового океана может вырасти на несколько метров — и существующие защитные барьеры справятся лишь с подъемом примерно до 1,25 метра.

Исследователи рассмотрели четыре сценария: усиление дамб, строительство новых защитных линий, полное перекрытие лагуны и радикальный вариант — перенос города. По их оценке, при росте уровня воды более чем на 4,5 метра может стать единственным выходом.

«При экстремальном сценарии это может оказаться неизбежным», — подтверждают авторы.

Операция будет беспрецедентной: здания предлагают разбирать и собирать заново на более высоких участках. Стоимость оценивается примерно в $100 млрд.

При этом даже перенос не спасет историческую Венецию полностью — затопленные районы постепенно разрушатся, а туристы смогут посещать их лишь ограниченное время.