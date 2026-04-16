Пар — не спасение: ученые заявили, что вейпы тоже повышают риск рака

Вейпы, долго считавшиеся «безопасной» альтернативой курению, могут повышать риск развития рака, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование. Ученые предупреждают: несмотря на меньший вред по сравнению с сигаретами, электронные устройства вовсе не безобидны.

Как показал обзор исследователей из Университета Кентербери в Новой Зеландии, пар от вейпов содержит химические вещества, способные повышать риск рака легких и носовой полости.

Хотя вейпы не содержат смолы и угарного газа, как сигареты, в них обнаружены токсичные соединения — включая формальдегид и мелкие частицы металлов. Эти вещества уже связаны с повреждением легких и онкологическими заболеваниями.

Дополнительные исследования показывают, что у вейперов чаще развивается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая может привести к тяжелым осложнениям.

Эксперты также напоминают, что реальные последствия могут проявиться лишь спустя 15 лет — именно столько времени часто требуется для развития онкологии после воздействия канцерогенов.

Сегодня в Великобритании вейпами пользуются более 5 миллионов человек — и их число уже превышает количество курильщиков. При этом медики подчеркивают: говорить о полной безопасности этих устройств, как это делают маркетологи, некорректно.