«Не обольщайтесь»: ЦБ объяснил, почему снижение ключевой ставки не убьет инфляцию, а может вернуть ее снова

Россияне ждут, что вслед за замедлением роста цен (годовая инфляция закрепилась ниже 6 процентов) Центробанк начнет активно снижать ключевую ставку. Но в Банке России предупреждают: прямая связь между этими показателями — миф. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Cнижение ставки сейчас может не убить инфляцию, а наоборот — вернуть ее с утроенной силой. Почему? Все упирается в психологию. Инфляционные ожидания граждан по-прежнему зашкаливают — россияне предполагают, что цены вырастут примерно на 13 процентов.

Если при этом ключевая ставка резко упадет, люди и бизнес решат, что держать деньги на вкладах бессмысленно. Они кинутся тратить, брать дешевые кредиты. Спрос взлетит, производство за ним не успеет, и экономика перегреется. Результат — новый виток роста цен. И тогда борьбу с инфляцией придется начинать с нуля.

В ЦБ подчеркнули: важно сохранять баланс, когда вклады остаются привлекательными, а ставки по кредитам не бьют по карману. Особенно в нынешней «довольно неопределенной» ситуации в мире. Иначе вместо долгожданной дешевизны мы получим повторение кошмара 2024 года, когда инфляция разогналась.

