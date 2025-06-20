Стартовала смена лагеря с изучением китайского языка в Ивантеевке, в округе Пушкинский

В условиях развития российско-китайских отношений, интерес к китайской культуре растет, особенно среди молодежи. В округе Пушкинский, даже в период летних каникул, юные жители получают возможность расширять свой кругозор и узнавать новое о мире.

17 июня в Ивантеевке, на базе Образовательного центра № 7, начал работу летний лагерь «Любопытная Панда» для детей в возрасте от 10 до 13 лет. В рамках лагеря ребята погружаются в мир китайского языка и культуры. Под руководством преподавателей, включая Алису Смирнову, участники изучают основы языка, знакомятся с традициями, праздниками, национальной одеждой, осваивают каллиграфию и играют в маджонг.

Фото: [ Телеканал «Пушкинский: Новости Большого Округа» ]

Образовательный центр № 7 уже третий год активно развивает направление китаистики, начиная с начальной школы. Благодаря сотрудничеству с двумя школами в Пекине и Нанкине, ученики ежегодно получают возможность поездок в Китай для непосредственного знакомства с культурой и образовательной системой страны.

Директор центра, Яна Гальцина, делится своими наблюдениями о поездках, отмечая уважительное отношение китайских школьников к своим преподавателям и уникальные черты образовательного процесса.

Фото: [ Телеканал «Пушкинский: Новости Большого Округа» ]

Помимо Китая, в центре наблюдается растущий интерес к Индии.

Недавно группа детей побывала в Дели для обмена опытом и изучения языка, что подчеркивает стремление образовательного центра к всестороннему развитию и расширению образовательных возможностей.