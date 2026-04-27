Стартовала Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец»

С 27 апреля по 27 мая 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы». В этом году она посвящена известным мелодиям и песням о Великой Отечественной войне.

Цель акции — дать школьникам возможность через музыкальное искусство приобщиться к героическому прошлому нашей страны. Для этого необходимо подготовить работу в номинациях:

«Мелодии победы» — инструментальное исполнение музыкального произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, оркестр);

«Голос победы» — вокальное исполнение музыкального произведения

о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, хор);

«Военный вальс» — хореографические постановки на музыкальные произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль).

Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале культурадляшкольников.рф с 27 апреля по 27 мая 2026 года включительно.

По итогам акции эксперты, состоящие из известных деятелей культуры и искусства России, выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 30 июня 2026 года на портале культурадляшкольников.рф.