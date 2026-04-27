Стартовала Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец»
Фото: [предоставлено организаторами]
С 27 апреля по 27 мая 2026 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» проходит Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы». В этом году она посвящена известным мелодиям и песням
о Великой Отечественной войне.
Цель акции — дать школьникам возможность через музыкальное искусство приобщиться к героическому прошлому нашей страны. Для этого необходимо подготовить работу в номинациях:
- «Мелодии победы» — инструментальное исполнение музыкального произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, оркестр);
- «Голос победы» — вокальное исполнение музыкального произведения
о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль, хор);
- «Военный вальс» — хореографические постановки на музыкальные произведения о Великой Отечественной войне (соло, ансамбль).
Для участия необходимо оставить заявку в личном кабинете на портале культурадляшкольников.рф с 27 апреля по 27 мая 2026 года включительно.
По итогам акции эксперты, состоящие из известных деятелей культуры и искусства России, выберут 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы 30 июня 2026 года на портале культурадляшкольников.рф.