Старые иномарки массово уходят ради новых LADA: авторынок удивил новой тенденцией

В трейд-ин на LADA чаще всего сдают Renault, Hyundai и Nissan, при этом основная масса авто — 10–15-летние машины. Об этом гласят данные сети дилерских центров «Прагматика» по Санкт-Петербургу, предоставленные агентству « АВТОСТАТ ».

Какие иномарки чаще всего меняют на LADA

Среди автомобилей, которые россияне сдают в трейд-ин при покупке новых LADA, лидирует Renault с долей 16%. Далее следуют Hyundai с 9% и Nissan с 7%.

Также в список популярных марок вошли Opel, Skoda и Chery — по 6%, а Kia и Volkswagen занимают по 5%. Suzuki и Chevrolet замыкают перечень с долей около 4%.

Самые популярные модели при обмене

Чаще всего на новые LADA меняют Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera. Эти модели долгое время были массовыми на российском рынке и широко представлены в автопарке.

По словам представителей дилерской сети, именно эти автомобили чаще других участвуют в сделках обмена.

Почему лидирует Renault

Эксперты отмечают, что Renault занимает первое место из-за широкого распространения бренда в прошлом и схожего позиционирования с LADA.

До 2022 года марка активно присутствовала в массовом сегменте, поэтому у многих владельцев сейчас настал естественный срок обновления автомобиля.

Возраст и пробег сдаваемых автомобилей

Чаще всего в трейд-ин попадают автомобили 2010–2014 годов выпуска, их доля составляет 38%. Средний пробег таких машин достигает 208000 км.

Самый высокий зафиксированный пробег превысил 618000 км у Toyota Corona, а самый старый автомобиль в сделке — Volkswagen Passat возрастом 38 лет.

Причины смены автомобиля

По оценкам дилеров, цикл владения автомобилем в 10–15 лет является естественным периодом обновления. На решение влияют износ, рост затрат на обслуживание и желание перейти на более современную модель.