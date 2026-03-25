Статистика бьет рекорды: названа причина рекордной сдачи на права

В 2025 году российские автомобилисты продемонстрировали заметный прогресс в сдаче экзаменов на получение водительских прав. Согласно данным Министерства внутренних дел, показатели успешности достигли максимальных значений за последнее время, пишет « Коммерсантъ ».

Из 3,28 миллиона теоретических испытаний кандидаты преодолели с первого раза 42,9 процента. Практическую часть в городских условиях с первой попытки сдали 19,5 процента из 3 миллионов экзаменов. Оба показателя стали лучшими в своей категории за последние годы.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол объясняет положительную динамику двумя ключевыми факторами. Во-первых, образовательные учреждения существенно повысили качество подготовки курсантов после того, как в их адрес прозвучало много критики и усилилось внимание со стороны надзорных органов. Во-вторых, сами граждане стали более ответственно подходить к обучению, поскольку знают о многомесячных очередях на пересдачу и стремятся пройти испытание с первого раза.

Вместе с тем эксперт отмечает, что даже достигнутые результаты нельзя назвать выдающимися. В прежние времена теоретическую часть с первой попытки успешно сдавали 80–90 процентов кандидатов. Росту успешности на практическом экзамене также способствовали изменения 2024 года, когда были увеличены допустимые штрафные баллы, что смягчило условия прохождения испытания.